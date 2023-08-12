Arsenal sezona galibiyetle başladı!
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, evinde konuk ettiği Nottingham Forest'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 1.haftasında Arsenal, Nottingham Forest'ı 2-1'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 26'da Eddie Nketiah ve 32'de Bukayo Saka kaydetti. Nottingham Forest'ın tek golü ise 82.dakikada Taiwo Awoniyi attı.
Arsenal'de yeni transfer Justin Timber 50.dakikada sakatlanarak yerini Tomiyasu'ya bıraktı.
Arsenal gelecek hafta deplasmanda Crystal Palace ile Forest ise sahasında Sheffield United'a konuk edecek.
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