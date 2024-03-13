Arsenal stadına ibadet odası açtı

Arsenal'in stadyumu olan Emirates'te futbolcular için ibadet odası açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:43
Arsenal stadına ibadet odası açtı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Emirates Stadı'nda futbolcular için "ibadet odası" açtı.

Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sosyal medya hesabından farklı inançlarla sahip futbolcuların ortak bir şekilde kullanabileceği bir ibadet odasının açılması ile ilgili fotoğraflı paylaşımında, "Emirates Stadı'nda oyuncu ibadet odamızın açılmış olmasından gurur duyuyorum." bilgisini verdi.

Mısırlı milli futbolcu, "Düşünmek ve dua etmek için bu alana sahip olmak gelecekteki Arsenal oyuncularının hayatlarını değiştirecek. Bunun gerçekleşmesinde çalışan personele ve emeği geçen herkese gerçekten minnettarım." sözlerini kullandı.

Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.


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