Arsenal, West Ham karşısında şov yaptı!
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 5-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşılaştı. London Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-2 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gabriel Magalhaes, 27. dakikada Leandro Trossard, 34. dakikada penaltıdan Martin Odegaard, 36. dakikada Kai Havertz ve 45+5. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.
West Ham'ın golleri ise 38. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 40. dakikada Emerson Palmieri'den geldi.
Mücadelede atılan 7 gol de ilk yarıda geldi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Arsenal, 25 puana ulaştı. West Ham ise 15 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Manchester United'ı konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.
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