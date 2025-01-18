Arsenal'a büyük şok! Fark açılıyor...
Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal 2-0 öne geçtiği maçta Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.
Premier Lig'in 22. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal evinde Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Arsenal'in gollerini 35. dakikada Gabriel Martinelli ve 55. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Aston Villa'nın gollerini ise 60. dakikada Youri Tielemans ve 68. dakikada Ollie Watkins attı.
Aston Villa'da ismi Fenerbahçe ile anılan Diego Carlos, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Arsenal, maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Aston Villa ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Wolverhampton'a konuk olurken, Aston Villa sahasında West Ham ile karşılaşacak.
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