Arsenal'dan Victor Nelsson kararı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın, Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson'u transfer etmekten vazgeçtiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:01
Arsenal'dan Victor Nelsson kararı
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Arsenal yeni transferi Jurrien Timber'ın yaşadığı uzun sakatlık sebebiyle kısa bir süre önce Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u gündemine aldığı iddia edilmişti. Ancak İngiliz devinin bu transferi gerçekleştirmekten vazgeçtiği ileri sürüldü. 

Jurrien Timber'ın, Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlığın ardından 6 ay kadar sahalardan uzak kalması sebebiyle stoper arayışlarına başlayan Arsenal'ın, gözünü Galatasaray forması giyen Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a çevirdiği kaydedilmişti.

Victor Nelsson için gelen teklifin değerlendirilmesi beklenirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MAALİYETİ FAZLA GELDİ

İngiltere merkezli Express Sport'un haberine göre Arsenal, Galatasaray'ın sunduğu anlaşma şartlarını öğrendikten sonra, bu transferden vazgeçme kararı aldı.

Arsenal'in, Galatasaray'ın kapısını çalmasının ardından yöneticilerden gelen "25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyin" cevabının ardından bu transferden vazgeçildiği vurgulandı.

2 TAKIM DAHA İSTİYOR

Öte yandan haberde Victor Nelsson ile Tottenham ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtildi. 


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