Galatasaray'dan orta sahaya Fransız dinamo!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham'da bulunan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer etmek için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:48
Galatasaray'dan orta sahaya Fransız dinamo!
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Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha gibi transferlerinin ardından orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın uluslararası bir orta saha oyuncusu için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın bu doğrultuda Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile temasa geçtiği belirtildi.

GEÇEN SENE KİRALANMIŞTI

Haberde, Tottenham'da kadroda düşünülmeyen orta sahanın, oynayabileceği yeni bir takıma gitmeyi hedeflediği vurgulandı.

Ndombele'nin geçen sezon Tottenham'dan Napoli'ye kiralık olarak gönderdildiği hatırlatıldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.


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