Arsenal'e Everton çelmesi!
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan mücadelenin son saniyelerinde ilginç bir an yaşandı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton ile karşılaştı.
Goodison Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Arsenal'in golünü, 34. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Everton'a beraberliği getiren gol ise 49. dakikada Iliman Ndiaye ile penaltıdan geldi.
İLGİNÇ AN: MAÇI İKİ KERE BİTİRDİ
Öte yandan hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.
Bu sonuçla birlikte 62 puana ulaşan Arsenal, lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 9'a indirme fırsatını kaçırdı.
Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Everton ise 35 puanla 14. sırada konumlandı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'u konuk edecek. Everton ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
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