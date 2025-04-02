Arsenal, zirve takibini sürdürdü

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:09

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Fulham'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı.

Arsenal'e 3 puanı getiren golleri 37'de Mikel Merino ve 73'te Bukayo Saka kaydetti.

Fulham'ın tek golü ise karşılaşmanın 90+4'te Rodrigo Muniz'den geldi.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal puanını 61 yaptı ve maç fazlasıyla puan farkını 9'a düşürerek lider Liverpool'u takibini sürdürdü. 45 puanda kalan Fulham ise averajla 8. basamakta yer aldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, Everton'a konuk olacak. Fulham ise Liverpool'u ağırlayacak.