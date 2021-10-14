Arsenalli Niles'ten Mesut Özil övgüsü: En iyi isim

14 Ekim 2021 Perşembe, 16:43

Arsenalli oyuncudan Fenerbahçeli Mesut Özil'e övgü geldi. Ainsley Maitland-Niles, Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nda Santi Cazorla, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang, Aaron Ramsey, Harry Kane, Jack Grealish ve Raheem Sterling gibi isimlerle de forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu buna karşın birlikte oynadığı en iyi ismin Mesut Özil olduğunu söyledi.

Arsenal'in Twitch hesabında soruları yanıtlayan Ainsley Maitland-Niles, diğer oyuncuların Mesut Özil'in yanına yaklaşamayacağını açıkladı.

Normal süresi 5-5 sona eren ve Liverpool'a penaltılarla yenildikleri Ekim 2019'daki Carabao Kupası'nda Mesut Özil'in asistiyle Arsenal'in 4. golünü atan Maitland-Niles, "Birlikte oynadığın en iyi oyuncu kimdi?" sorusuna biraz düşündükten sonra Mesut Özil yanıtını verdi. "Her şeyi zamanlayıp, hesaplardı" diyen Maitland-Niles, "Sadece takım arkadaşı olduğunuzda yanına yaklaşabilirdiniz. Bu kadar yavaş çekim oynayan ancak topa bu kadar hakim birini görmedim. Mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Arsenal'den ayrıldığı dönemde takımın nasıl bir tutum aldığıyla ilgili soruya ise orta saha oyuncusu, "Takım Mesut'un arkasındaydı. Mesut ayrılık kararı alıncaya kadar bu böyle sürdü" yanıtını verdi.