Arsene Wenger'den İsmail Kartal'a Mesut Özil tavsiyesi: Eğlenmesi gerek
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Arsenal'da birlikte çalıştığı Arsene Wenger eski öğrencisi hakkında konuştu. Mesut Özil'in yönetmesi zor bir oyuncu olmadığını belirten Wenger, "Bu tarz oyuncular daha duygusal oluyor" dedi.
Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, ESPN'e konuştu. Fransız çalıştığı eski öğrencisinin kadro dışı kalması hakkında yorumda yaptı.
"Yönetmesi zor bir oyuncu değil" diyen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Biraz eğlenmesi gereken özel yetenekleri olan yaratıcı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Wenger, Mesut Özil gibi klas oyuncuların duygusal olduklarını ve en iyi performanslarını vermeleri için yakınlarının desteklemesi gerektiğini söylerdi.
"BU TARZ OYUNCULAR DUYGUSAL OLUYOR"
Fransız teknik direktör eski öğrencisi için, "O bir artist ve bu tarz oyuncular biraz daha duygusal oluyor. Bu oyuncuların desteğe ve çevresindeki insanların onları zorlamasına ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
Arsene Wenger ayrıca Mesut Özil'in takım içinde nasıl bir rolde olmasıyla ilgili de görüşlerini paylaştı. Wenger, "Futbol takımını 2 şekilde görebilirsin. Herkesin aynı şeyi yapmasını istersin ya da anlaşabilmenin bir yolunu bulursun. Az defans yapan takımda daha fazla yaratıcı oyuncuya ihtiyacın oluyor ama onun etrafında oyun kuracaksanız eksiklerini telafi edecek kişilerle takım inşa edeceksiniz. Bunun üzerinde düşünmelisiniz" dedi.
İlgili Haberler
- Mesut Özil’deki düşüşün nedenini menajeri açıkladı: Santi Cazorla
- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Mesut Özil'i transfer etmek istiyor
- Sakaryaspor'dan Yılmaz Vural'a yanıt: Kulübümüzden 6 maç için 5 milyon TL talep etmiştir
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Zafer Partisi'nde istifa
- Eski rektör Şimşek memurluktan ihraç edildi
- Kurumlar vergisinde beyan dönemi başladı
- Babacan'dan Erdoğan'a tepki
- AKP'li 5 bakan yardımcısı çift maaşlı çıktı
- Kaç ton zehirli atık ithal edildi?
- HDP'li Canbaz'dan Soylu'ya 'mülteci çocuklar' sorusu
- 19 milletvekili için harekete geçildi
- Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
- Lider Filo'nun halka arzı başarıyla tamamlandı