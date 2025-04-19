Arslan Ekşi milli takıma veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kaptanı Arslan Ekşi, ay yıldızlı formaya veda ettiğini duyurdu.

Arslan Ekşi milli takıma veda etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 15:45

Türk voleybolunun yetiştirdiği, milli takımımızın imza attığı nice sayısız zaferlerde pay sahibi olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca onurla taşıdığı ay yıldızlı formaya veda etti.

Milli takım kariyerini noktalayan Ekşi şu ifadeleri kullandı:

“Değerli voleybol ailesi,

20 yıldır onur ve gururla taşıdığım ay yıldızlı formaya veda zamanı geldi. Benim için, milli takımlarımızın sürekli yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir kararı vermek oldukça zor oldu.

Milli takımda görev aldığım tüm süreçlerde, başta beni bu ulvi görev olan milli takım kaptanlığına layık gören federasyon başkanımız ve antrenörümüze, oynadığım tüm kulüplerimize, sporcu arkadaşlarıma, antrenörlerimize, staff ekibine, bizleri yurt içi ve yurt dışı maçlarımızda yalnız bırakmayan, bayrakları ile tribünlerde yer alan vefakar seyircilerimize, federasyon başkanlarımıza ve milli takımlar sorumlularımıza, basınımıza ve tabi ki aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte tüm tecrübe, birikim ve deneyimlerim ile Türk voleyboluna hizmet vermek için çalışacağımdan emin olmanızı istiyorum. Artık milli takımımız ile sahada olmayacaksam da, tribünde ekibimizin yanında olacağıma söz veriyorum. Her vedanın yeni bir başlangıç olduğu gerçeği ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”


Etiketler: #A Milli Erkek Voleybol Takımı #Arslan Ekşi

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