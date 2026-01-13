Transfer dönemlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Artem Dovbyk, Fenerbahçe ile anılmasının ardından futbolseverlerin radarına girdi. Peki, Artem Dovbyk kimdir? Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Artem Dovbyk kaç yaşında, nereli?

ARTEM DOVBYK KİMDİR?

Artem Oleksandroviç Dovbyk, 21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna’nın Çerkası şehrinde dünyaya geldi. 1.89 metre boyundaki santrafor, hava toplarındaki hakimiyeti, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkili gol vuruşlarıyla tanınıyor.

2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan Artem Dovbyk, profesyonel futbol kariyerine ülkesi Ukrayna’da başladı ve kısa sürede performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

ARTEM DOVBYK’İN KARİYER YOLCULUĞU

Artem Dovbyk’in kariyeri, farklı liglerde edindiği tecrübelerle şekillendi. Hem Doğu Avrupa hem de Batı Avrupa futbolunu yakından tanıyan Ukraynalı golcü, oynadığı takımlarda fiziksel gücüyle ön plana çıktı.

Ukrayna ve İlk Yıllar

Dovbyk, profesyonel futbol hayatına Ukrayna’da başladı.

Cherkasy Dnipro

Dnipro

Bu dönemde gösterdiği performans sonrası Moldova ekibi Zaria Bălți’ye kiralık olarak transfer oldu.

Danimarka Macerası

Avrupa kariyerinde önemli bir adım atan Artem Dovbyk, Danimarka’da FC Midtjylland forması giydi.

Bu süreçte kiralık olarak SønderjyskE takımında da görev alan Dovbyk, farklı oyun sistemlerine uyum sağlama konusunda önemli deneyim kazandı.

Ukrayna’ya Dönüş ve Yükseliş

Danimarka sonrası Ukrayna’ya dönen Artem Dovbyk, SC Dnipro-1 formasıyla kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden birini yaşadı. Buradaki performansı, Avrupa’nın üst düzey liglerinden teklif almasını sağladı.

Girona ve La Liga Başarısı

2023-2024 sezonunda İspanya La Liga ekiplerinden Girona’ya transfer olan Dovbyk, burada kariyerinin zirve dönemini yaşadı.

Ukraynalı golcü, Girona formasıyla La Liga’da gösterdiği üstün performans sonucunda Pichichi Ödülü’nü kazanarak gol kralı oldu. Bu başarı, onun Avrupa’nın en dikkat çeken santraforlarından biri haline gelmesini sağladı.

Roma Dönemi

Girona’daki başarılı sezonun ardından Artem Dovbyk, 2024 yazında İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden AS Roma’ya transfer oldu.

Roma’da Gian Piero Gasperini yönetiminde forma giyen Dovbyk’in, İtalyan ekibinde beklediği süreleri almakta zorlandığı yönünde haberler basına yansıdı. Bu durum, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.