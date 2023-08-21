Arthur Masuaku'dan golün iptaline tepki!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:03

Güncelleme: 21.08.2023 - 08:03

Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku, Pendikspor maçında iptal edilen gol ile ilgili paylaşımda bulundu.

Arthur Masuaku yaptığı paylaşımda, "Bu gol nasıl verilmedi, hala anlamaya çalışıyorum. Bize hep aynısı oluyor! Ama savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Masuaku, iptal edilen golde korneri kullanan isimdi. Tecrübeli oyuncunun ortasında Colley topu ağlara göndermiş ama hakem topun dışardan çevrildiği gerekçesiyle golü iptal etmişti.