Aryna Sabalenka Wimbledon'dan çekildi

Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:21

Güncelleme: 02.07.2024 - 00:21

Teniste tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan omuz sakatlığı nedeniyle çekildi.

Sabalenka, sosyal medya paylaşımında, "Size bu yıl şampiyonada (Wimbledon) oynayamayacağımı söylemek zorunda kaldığım için kalbim kırıldı. Kendimi hazırlamak için her şeyi denedim ama ne yazık ki omzum benimle iş birliği yapmıyor" diye yazdı.

Dünya 3 numarası 26 yaşındaki raket, "Bu turnuva benim için çok şey ifade ediyor ve söz veriyorum gelecek yıl her zamankinden daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.