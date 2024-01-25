Avustralya Açık'ın ilk finalisti Aryna Sabalenka oldu!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka adını finale yazdıran ilk isim oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında son şampiyon Sabalenka ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Gauff karşılaştı.
Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.
Finale kadar set kaybetmeyen Sabalenka'nın rakibi, Ukraynalı Dayana Yastremska ile Çinli Qinwen Zheng arasındaki maçın galibi olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Elektrikli otomobil satışları bir anda kesilecek
- ‘Amirim' öne geçti
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Elif Şafak’ın Bit Palas kitabıyla ilgili intihal kararı
- MHP'den istifa eden başkana tehdit
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!