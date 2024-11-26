AS Monaco'da Vassilis Spanoulis dönemi
THY Euroleague'de mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirildiğini açıkladı.
Basketbol THY Euroleague'de mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirdi.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada Yunan başantrenör ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sasa Obradovic'in yerine göreve gelen 42 yaşındaki Spanoulis, Monaco'nun başında THY Euroleague'de ilk iki maçını Yunan takımları Panathinaikos ve Olympiakos'a karşı oynayacak.
2021 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Spanoulis, Monaco ile birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörlüğü görevini sürdürecek.
Etiketler: #thy euroleague #AS Monaco #Vassilis Spanoulis
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