Aşil tendonu kopmuştu: Tyrese Haliburton'dan ilk açıklama!

Indiana Pacers'ın yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan NBA Finalleri 7. maçında yaşadığı Aşil tendonu kopması sonrası geçirdiği ameliyatın ardından sessizliğini bozdu.

25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaptığı uzun paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"25 yaşımda, Tanrı'nın bize kaldırabileceğimizden fazlasını yüklemeyeceğini öğrendim. Bu sürecin sonunda hem daha iyi bir insan hem de daha iyi bir oyuncu olarak çıkacağımı biliyorum.

Ve dürüst olmak gerekirse, şu an bu yırtık Aşil ile birlikte bile pişman değilim. Bu şehir ve kardeşlerim için savaşmak adına tekrar yapardım, tekrar tekrar yapardım. Çünkü özel bir şey başarma şansıydı bu."





7 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Finallerin önceki maçlarında sağ baldırını zorlamasına rağmen hiçbir karşılaşmayı kaçırmayan Haliburton, fiziksel olarak kısıtlı gözükse de Pacers'ın üst üste kaybettiği 4. ve 5. maçlardan sonra sahasında 6. maçı kazanmasına ve seriyi 3-3'e getirmesine yardımcı olmuştu.

Yıldız oyuncu, 7. maça da etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk çeyreğin başlarında üç sayı çizgisinin gerisinden 4'te 3 isabetle oynayarak takımının Thunder ile başa baş kalmasını sağladı. Ancak Shai Gilgeous-Alexander'ı geçmek isterken sağ ayağını yere bastığı anda acı içinde yere yığıldı ve sadece yedi dakika sahada kalabildi.

Maçı 103-91 kazanan Oklahoma City Thunder, kulüp tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu elde etti.

YENİ SEZONU KAÇIRABİLİR

Bu ağır sakatlık nedeniyle Haliburton'ın 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünü kaçırması ve hatta sezon boyunca hiç oynayamaması gündemde.

Haliburton paylaşımında şu sözlere de yer verdi:

"Bugün olduğum noktaya tesadüfen gelmedim; her gün daha iyi olmak için çabaladım. Ve aynen devam edeceğim.

Tüm bu yaşadıklarımda en önemli nokta şu: Minnettarım. Beni buraya getiren her bir tecrübeye minnettarım. Basketbol dünyasından gelen sevgiye minnettarım.

Bu süreçten 'geçmek zorunda' değilim, bu süreçten 'geçme fırsatına sahibim'. Önümdeki yola da minnettarım. Bu sakatlıktan nasıl döneceğimi izleyin. Biraz zaman verin, kendimi toparlayacağım ve Tyrese Haliburton'ın en iyi versiyonu olarak döneceğim."

Bu play-off döneminde Aşil tendon sakatlığı yaşayan üçüncü yıldız olan Haliburton, Milwaukee Bucks'tan Damian Lillard (1. turda Indiana'ya karşı) ve Boston Celtics'ten Jayson Tatum'un (Doğu yarı finallerinde New York'a karşı) ardından listeye eklendi.