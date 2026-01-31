Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü... Beşiktaş, Konyaspor'u 2 golle mağlup etti!

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 23. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 34. dakikada Vaclav Cerny ile cevap verdi ve durum 1-1'e geldi. Beşiktaş, 77. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle Konyaspor karşılaşmasını 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta sarı kart gören El Bilal Toure, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Malili futbolcu, gelecek hafta Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ASLLANI, 6 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, ilk maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından ligde bir hafta aradan sonra kazanan Beşiktaş, 36 puana yükseldi. Çağdaş Atan yönetiminde ligde dokuzuncu maçta da kazanmayan Konyaspor, 19 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, evinde Göztepe karşısında puan mücadelesi verecek.

Hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları oynanacak. Beşiktaş, perşembe günü Kocaelispor deplasmanına gidecek. Konyaspor, aynı gün Aliağa FK ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-1 Konyaspor

96' Hakem Batuhan Kolak, Berkan Kutlu'ya itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.

95' Blaz Klamer, orta alanın sağında Emirhan Topçu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

91' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yerine Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.

88' Konyaspor'da Deniz Türüç rakip yarı alanın ortalarındaki ikili mücadelede Jota'nın yüzüne doğru eliyle müdahalede bulununca sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

87' Konyaspor'da Bjorlo'nun yerine Melih İbrahimoğlu oyuna dahil oldu.

86' Beşiktaş'ın kalabalık bir şekilde yüklendiği bölümde Konyaspor savunmasının hatasıyla topu önüne bulan Orkun sol ayağıyla ceza yayının gerisinden şutunu çekti, kaleci Bahadır topu kontrol etti.

83' Konyaspor'da Bazoer ve Bardhi'nin yerine Svendsen ile Arif Boşluk oyuna dahil oldu.

81' KIRMIZI KART! Pozisyonu tekrar izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'nin topa hamle yapmak isterken sağ ayağının tabanıyla Deniz Türüç'ün tarak kemiğine doğru sert bir şekilde bastığını belirledi ve Asllani'ye doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

81' VAR İNCELEMESİ! Hakem Batuhan Kolak, VAR'dan gelen uyarı üzerine Asllani'nin Deniz Türüç'e yaptığı faulü yeniden izlemek için monitöre gitti.

80' Konyaspor'da Deniz Türüç, rakip ceza alanının birkaç metre dışında Asllani'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip bu pozisyonda kart bekledi ancak hakem yalnızca faul düdüğünü çaldı.

77' GOL | Sağ çaprazdan Asllani, sert bir orta yaptı. Kaleci Bahadır'ın boşa çıkıp istediği gibi uzaklaştıramadığı topu uzak tarafta alan Orkun, dar açıda topu sağına çekip yerden sert vurdu. Savunmaya da çarpan top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

76' Beşiktaş'ta Cerny ve Cengiz Ünder'in yerlerine Jota Silva ile Asllani oyuna dahil oldu.

68' Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Salih Uçan'ın yerlerine Ndidi ile Rashica oyuna dahil oldu.

67' Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan'ın vurduğu kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

66' Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Djalo ayak koyarak dışarı gönderdi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

64' El Bilal Toure, orta alanın solunda Uğurcan'a faul yaptı ve sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Alanyaspor karşısında cezalı duruma düştü.

60' NET FIRSAT! Konyaspor'da kaleci Bahadır'ın uzun gönderdiği topu Beşiktaş savunmasında Djalo ters bir dokunuşla Muleka'nın önüne indirdi. Bir anda ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın sol ayağıyla vuruşunda uzak köşeye doğru giden top, dışarıya doğru falso alıp auta çıktı.

59' Sol kanattan gelişen Beşiktaş akınında Toure'nin son çizgiden ortasında ön direğe hareketlenen Mustafa'nın zor pozisyonda dokunduğu top, kaleci Bahadır'da kaldı.

58' Bazoer, orta alanda Mustafa Erhan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' BİR ŞUT! El Bilal Toure, ceza yayında bulunan Salih Uçan'a yerden pasını gönderdi. Salih'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

55' Orkun Kökçü'nün ceza yayı solundan sağ ayak içiyle çektiği şut kalenin üstünden dışarı çıktı.

53' Mustafa Erhan, sağ kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

51' Salih Uçan, orta alanda Muleka'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

48' TERS VURUŞ! Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen hücumunda Cengiz Ünder'in sert ortasında arka direkteki Uğurcan kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Onun ters vuruşu sonrası kaleye yönelen top, kaleci Bahadır'ı yanıltıp direğin yanından dışarı çıktı.

46' Beşiktaş'ın santra sonrası merkezden gelişen hızlı atağında Mustafa ceza yayının solunda içeri sokulup yerden vurdu, kaleci Bahadır üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

42' İNANILMAZ POZİSYON! Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, sol kanatta baskıyla kaptığı topu taç çizgisi önünden ortaya çevirdi. Arka direkte bomboş kalan Cengiz Ünder yakın mesafeden kafayı vurdu. Yerden sekerek giden top, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

40' Beşiktaş'ın sağ kanattan kazandığı kornerde Cengiz penaltı noktasına doğru yerden ortaladı, Djalo gelişine vurmak istedi ancak ayağına dolaşan topu savunma uzaklaştırdı.

38' Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı kornerde Beşiktaş savunması ön direkte topu karşıladı.

37' Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağında çaprazdan içeri sokulan Bjorlo'nun ortaya çevirmek istediği top, Djalo'dan sekip kornere çıktı.

34' GOL | Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta Cengiz'in ortaladığı topu savunma karşıladı. Sağ çapraza açılan topu Cerny ters kanada çevirdi. Gerilerden gelen Orkun sol kanattan içeri sokulup uzak köşeye yerden sert vurdu. Kaleci Bahadır'ın ayağıyla çıkardığı topu arka direkte boş kalan Cerny kale ağzından dokunup ağlara yolladı.

33' Mustafa Erhan, rakip ceza yayı gerilerinde Bazoer'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Karar faul.

26' Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Gökhan Sazdağı kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

25' BİR KAFA! Salih Uçan'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya El Bilal Toure kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bahadır soluna doğru uzanarak meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

23' GOL | Orta alandan Muleka, savunma arkasına sarkan Deniz Türüç'e derin bir pas gönderdi. Kaleci ile baş başa kalan Deniz, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

22' DİREKTEN DIŞARIYA! Orkun Kökçü'nün direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

21' El Bilal Toure, rakip ceza sahasının sol dışında Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası Uğurcan sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

20' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder'in ceza sahasına açtığı ortaya kaleci Bahadır çift yumrukla uzaklaştırdı.

19' Cerny'nin sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortaya savunmada Guilherme müdahale ederek kornere gönderdi. Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

9' BİR ŞUT! Beşiktaş'ın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Orkun barajın yanından sert vurdu, soluna uzanan Bahadır topu çelmeyi başardı.

8' Beşiktaş'ta Mustafa ceza alanının hemen dışında aldığı topla sağ çapraza hareketlenmek isterken Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah beyazlılar çaprazdan, etkili olabileceği bir noktadan serbest vuruş kazandı.

5' Emirhan Topçu'nun ceza yayı gerilerinden sol ayağıyla çektiği şut savunmadan sekerek kaleci Bahadır'da kaldı.

3' Blaz Klamer'in sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa savunmada Emirhan Topçu müdahale etti ve taca gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.