Beşiktaş'tan Kristjan Asllani paylaşımı: 'Kartal olarak doğdum'

31.01.2026 17:44:00
Güncellenme:
Beşiktaş, yeni transferi Kristjan Asllani için sosyal medya hesabından bir paylaşımı yaptı.

Beşiktaş, yeni transferi Kristjan Asllani için sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulübün yayınladığı videoda Asllani'nin kullandığı ifadeler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Asllani, paylaşımda "Kartal olarak doğdum, bu benim kanımda var. Bir kartal asla geri adım atmaz. Bunu göstereceğim. Uçmak için doğdum. Savaşmak için yaratıldım. Korku yok. Bahane yok. Yürekten, tam odak. Kartal olarak doğdum. Her zaman Kartalım" sözleriyle Beşiktaş'a olan motivasyonunu dile getirdi.

