Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında John van't Schip'in ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VILLA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ASTON VILLA - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ajax'ın sahasında oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti.
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