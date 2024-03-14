Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:43
Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında John van't Schip'in ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VILLA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ASTON VILLA - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Ajax'ın sahasında oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti. 


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