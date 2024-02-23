Ajax zor da olsa son 16'ya kaldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Ajax, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt'i uzatmalara giden maçta 2-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:26
Ajax zor da olsa son 16'ya kaldı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Ajax 2-2 biten ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt ile karşılaştı.

Aspmyra Stadion'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Ajax 2-1 kazandı. Ajax'ın golleri 34. dakikada Steven Berghuis ve 114. dakikada Taylor'dan geldi. Bodo'nun tek golünü 83. dakiakda Berg kaydetti.

Ajax'ta Sutalo 48. dakikada kırmızı kart gördü. Bodo'da ise 65. dakikada Gronbaek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ajax adını Konferans Ligi'nde son 16'ya yazdıran taraf oldu.


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