Aston Villa bu sezon evinde ilk kez kaybetti!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 06:18

Güncelleme: 31.01.2024 - 06:18

Premier Lig 22. hafta maçında Newcastle United, sahasında Aston Villa ile karşılaştı.

Villa Park'ta oynanan maçı Newcastle 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 36. dakikalarda Fabian Schar, 52. dakikada ise Alexandre Moreno (k.k.) kaydetti. Aston Villa'nın tek golü Ollie Watkins'ten geldi.

Aston Villa'da Nicolo Zaniolo, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla Newcastle puanını 32'ye çıkardı. Aston Villa ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Sheffield ile karşılaşacak. Newcastle ise Luton Town'ı ağırlayacak.