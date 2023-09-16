Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premir Lig'in 5. haftasında Aston Villa, sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor.
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Roy Hodgson'ın takımı Crystal Palace ile karşılaşacak.
ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta Liverpool'a 3-0 mağlup olmuştu.
Crystal Palace ise evinde ağırladığı Wolverhampton'u 3-2 mağlup etmişti.
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