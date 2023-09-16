Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premir Lig'in 5. haftasında Aston Villa, sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:31
Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Roy Hodgson'ın takımı Crystal Palace ile karşılaşacak.

ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.

Aston Villa, ligde oynadığı son maçta Liverpool'a 3-0 mağlup olmuştu.

Crystal Palace ise evinde ağırladığı Wolverhampton'u 3-2 mağlup etmişti. 


Player Alanı
Aston Villa crystal palace İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Mohamed Salah yıldızlaştı: Liverpool, Aston Villa engelini rahat geçti!

Mohamed Salah yıldızlaştı: Liverpool, Aston Villa engelini rahat geçti!
Aston Villa 3 puanı 3 golle aldı

Aston Villa 3 puanı 3 golle aldı
Aston Villa 3 puana 4 golle ulaştı

Aston Villa 3 puana 4 golle ulaştı

En Çok Okunan Haberler