Aston Villa'dan kendi sahasında 4 gollü galibiyet!

9.11.2025 19:17:00
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 4-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Emi Buendia, 40. dakikada Amadou Onana, 77. dakikada Ross Barkley ve 83. dakikada Lamar Bogarde kaydetti.

SEMENYO PENALTI KAÇIRDI

Bournemouth'ta Antoine Semenyo, 67. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son 6 maçının 5'ini kazanan Aston Villa, puanını 18'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Bournemouth ise 18 puanda kaldı.

Aston Villa, milli aradan sonra Leeds United deplasmanına gidecek. Bournemouth ise evinde West Ham United'ı konuk edecek.

