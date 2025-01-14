Aston Villa, Donyell Malen'i açıkladı
Aston Villa, Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Borussia Dortmund'un yıldızında mutlu sona ulaştı.
Aston Villa, Hollandalı oyuncuyu 23+3 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını duyurdu.
Dortmund formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Aston Villa #transfer #Donyell Malen #Borussia Dortmund
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