Aston Villa galibiyeti son dakikalarda kurtardı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 20:47

Güncelleme: 30.12.2023 - 20:47

İngiltere Premier Lig 20. hafta karşılaşmasında Aston Villa evinde konuk ettiği Burnley'i 3-2 mağlup etti.

Aston Villa'nın gollerini 28. dakikada Leon Bailey ve 42. dakikada Moussa Diaby ve 89. dakikada Douglas Luiz, Burnley'in gollerini ise 30. dakikada Zeki Amdouni ve 71. dakikada Lyle Foster kaydetti.

Ayrıca Burnley'de, Sander Berge 56. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo bu maçta süre bulamadı.

Aston Villa bu galibiyetle puanını 42'a yükseltirken, Burnley'de 11 puanda kaldı.

Aston Villa bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Everton'a konuk olurken, Burnley sahasında Luton Town'u ağırlayacak.