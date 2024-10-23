Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamıyor!
Aston Villa, sahasında Bologna'yı 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Aston Villa, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada John McGinn ile 64. dakikada Jhon Duran attı.
Aston Villa, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bologna, 1 puanda kaldı.
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Club Brugge deplasmanına gidecek. Bologna, sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Aston Villa #uefa şampiyonlar ligi #bologna
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