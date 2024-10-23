Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamıyor!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:27

Güncelleme: 23.10.2024 - 00:27

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Aston Villa, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada John McGinn ile 64. dakikada Jhon Duran attı.

Aston Villa, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bologna, 1 puanda kaldı.

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Club Brugge deplasmanına gidecek. Bologna, sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.