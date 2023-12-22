Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 18. haftasında sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ASTON VİLLA - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Brentford'u 2-1 mağlup etmişti.
Sheffield United ise Chelsea deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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