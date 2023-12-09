Aston Villa'dan Arsenal'e şok: 25 yıl sonra bir ilki başardılar!
Premier Lig'in 16. hafta maçında Aston Villa, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Aston Villa, 25 sene sonra ilk kez evinde Arsenal'i yendi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta sezonun formda takımlarından Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, konuk ettiği Arsenal'i 7. dakikada John McGinn'in attığı golle 1-0 yendi.
Aston Villa, bu galibiyetin ardından 35 puanla üçüncü sırada yer alırken, ligde ikinci mağlubiyetini yaşayan Arsenal, 36 puanla 2. sırada kaldı.
Aston Villa, kendi sahasında art arda 15 Premier Lig maçını kazanarak kulüp rekorunu kırdı.
Ligdeki diğer müsabakada zirve mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti. Haftaya lider giren Arsenal'in mağlubiyetinin ardından Liverpool, 37 puanla zirveye yerleşti.
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