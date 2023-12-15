Zaniolo, Aston Villa'ya liderliği getirdi!

UEFA Konferans Ligi E Grubu'nda Aston Villa deplasmanda Zrinjski ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 01:40
Zaniolo, Aston Villa'ya liderliği getirdi!
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UEFA Konferans Ligi E Grubu'nda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa deplasmanda Zrinjski ile karşılaştı.

Bijeli Brijeg Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 biterken Aston Villa'nın golünü 61. dakika Nicolo Zaniolo kaydetti. Nicolo Zaniolo, Aston Villa kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

Zrinjski'nin golünü ise 87. dakikada Malekinusic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 13 puanla gruptan lider çıkarken Zrinsjki 4 puanla elendi.


Nicolo Zaniolo Aston Villa UEFA Konferans Ligi

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