Aston Villa'da Zaniolo gelişmesi!
Aston Villa'nın Lille ile oynadığı maçta sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun Olympiakos ile oynanacak rövanş maçında kadroda yer alabileceği belirtildi.
Aston Villa'nın Lille ile oynadığı maçta sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun Olympiakos ile oynanacak rövanş maçında kadroda yer alabileceği ifade edildi.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery, Olympiakos ile oynayacakları Konferans Ligi yarı final maçı öncesi konuştu.
"MORENO OLMAYACAK"
Sakat futbolcularla ilgili bilgi veren İspanyol teknik adam, "Alex Moreno henüz oynayacak durumda değil ama geri dönüşü yakın görünüyor." dedi.
ZANIOLO MÜJDESİ
Zaniolo ile ilgili de konuşan Emery, "Nicolo Zaniolo, Olympiakos maçında kadroda yer alabilir. Kendini şu anda iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.
Aston Villa ile Olympiakos, Perşembe günü Konferans Ligi yarı final maçında karşı karşıya gelecek.
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