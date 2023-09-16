Aston Villa'nın evinde bileği bükülmüyor!
Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun ilk 11'de başladığı maçta Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti ve Villa Park'ta üst üste 10. maçını kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Aston Villa ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 3-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Crystal Palace, 48. dakikada Odsonne Edouard'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Aston Villa, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 90+8. dakikada Douglas Luiz, penaltıdan takımını öne geçirdi. Leon Bailey, 90+10. dakikada maçın skorunu belirledi.
Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa formasını giyen Nicolo Zaniolo, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.
Evinde üst üste 10. maçını Aston Villa, puanını 9'a yükseltti. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.
Aston Villa, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Crystal Palace ise Fulham'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Mehmet Şef, Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı
- Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı