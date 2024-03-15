ASVEL - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 29. haftasında deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:33
ASVEL - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 29. haftasında Fransa'nın ASVEL ekibine konuk olacak.

ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

LDLC Arena'da oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, toplam 12 galibiyetle 13. sırada bulunuyor.

Fransız ekibi ise bu sezon 28 maçta aldığı 6 galibiyetle 17. sırada yer alıyor.

Taraflar arasında İstanbul'da oynanan maç Anadolu Efes'in 89-84 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

AVRUPA'DA 830. RANDEVU

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarında 830. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 829 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 582. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 581 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında bu ligde oynanan son 11 maçta lacivert-beyazlıların sadece bir mağlubiyeti bulunuyor.

MAÇ ÖNÜ GÖRÜŞLERİ

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, maç öncesinde "Kendi evlerinde hücum ağırlıklı basketbol oynuyorlar. Nando de Colo, Joffrey Lauvergne ve Youssoupha Fall gibi bireysel olarak tecrübeli birçok skorer oyuncuları var. Rakibimizin kadrosu hem Avrupa Ligi hem de uluslararası alanda çok tecrübeli isimlerden kurulu. Hedefimize ulaşmak için 40 dakika boyunca çok iyi odaklanmalı, çok iyi konsantre olmalı ve sahanın her iki bölümünde de çok agresif olmalıyız" şeklinde konuştu.

Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss ise, "LDLC ASVEL çok iyi bir takım. Belki play-off potasında değiller ama bu, daha az tehlikeli bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Çok sayıda kaliteli oyuncuları var ve şu an bulundukları konum itibarıyla kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kendi evlerinde ve taraftarları önünde iyi basketbol oynamak isteyeceklerdir. Biz ise mutlaka kazanmamız gereken bir durumdayız" sözlerini sarf eti.


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