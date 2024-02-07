Asya Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 21:15

Güncelleme: 07.02.2024 - 21:15

Asya Kupası yarı final maçında Katar, İran ile karşılaştı. Al Thurmama Stadium'da oynanan maçı Katar 3-2 kazandı.

Katar'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gaber, 43. dakikada Afif, 82. dakikada Almoez Ali kaydetti. Iran'ın golleri 4. dakikada Serdar Azmoun ve 51. dakikada Jahanbakhsh'den geldi.

Iran'da Khalilzadeh maçın 90. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Katar, Asya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu. Katar finalde Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Final müsabakası 10 Şubat'ta oynanacak.