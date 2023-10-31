Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae!

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae, Asya'da yılın en iyi uluslararası futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:51
Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae!
Abone Ol google-news

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, başarılı performansının ödülünü aldı.

Asya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'nin yılın en iyi uluslararası oyuncusu ödülüne layık görüldüğü ifade edili.

Yapılan açıklamada, "İtalya'da Napoli ile kazandığı şampiyonluk, Güney Kore Milli Takımı ve Bayern Münih ile gösterdiği etkileyici performans sonrası Kim Min-Jae, Asya'da yılın en iyi uluslararası oyuncusu seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Kim Min-Jae, Tottenham forması giyen vatandaşı Heung Min-Son ve Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma gibi isimleri geride bırakmayı başardı.


kim min-jae Bayern Münih fenerbahçe Asya Futbol Federasyonu (AFC) güney kore

En Çok Okunan Haberler