Atakan Karahan, Avustralya Açık'a veda etti!

Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 turunda karşılaştığı ABD'li raket Cooper Woestendick'e setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

AA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:02
Atakan Karahan, Avustralya Açık'a veda etti!
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Milli tenisçi Atakan Karahan'ın Avustralya Açık macerası sona erdi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde mücadele eden Atakan Karahan, son 16 turunda elendi.

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada karşılaştığı ABD'li Cooper Woestendick'e 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) yenildi.


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