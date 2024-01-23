Jannik Sinner, Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic'in rakibi oldu
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner yarı finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında, Sinner ile 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev çeyrek finalde karşı karşıya geldi.
2 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Sinner, turnuvada ilk kez yarı finale çıktı.
Sinner, yarı finalde kariyerinin 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.
İki raket geçen yıl Wimbledon yarı finalinde eşleşmiş, Djokovic korttan 3-0 galip ayrılmıştı.
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