Jannik Sinner, Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic'in rakibi oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:14
Jannik Sinner, Avustralya Açık yarı finalinde Djokovic'in rakibi oldu
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında, Sinner ile 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

2 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Sinner, turnuvada ilk kez yarı finale çıktı.

Sinner, yarı finalde kariyerinin 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.

İki raket geçen yıl Wimbledon yarı finalinde eşleşmiş, Djokovic korttan 3-0 galip ayrılmıştı.


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