Atakaş Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz için imza töreni düzenledi
Atakaş Hatayspor, kadrosuna kattığı Ömer Faruk Beyaz için imza töreni düzenledi.
Atakaş Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.
19 yaşındaki futbolcu için bugün imza töreni düzenlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz için imza töreni düzenledik. Törene Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve futbolcumuzun ailesi katıldı" denildi.
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