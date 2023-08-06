Atakaş Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz için imza töreni düzenledi

Yayınlanma: 06.08.2023 - 12:21

Güncelleme: 06.08.2023 - 12:23

Atakaş Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

19 yaşındaki futbolcu için bugün imza töreni düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz için imza töreni düzenledik. Törene Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve futbolcumuzun ailesi katıldı" denildi.