Fenerbahçeli eski oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor'a transfer oldu
Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ
Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, 2021/22 sezonunda Stuttgart'a Transfer olmuştu.
20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını FC Magdeburg'da kiralık olarak geçirmiş, devre arasında Stuttgart'a dönmüştü.
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