Atalanta cephesinden Lookman için açıklama! 'Henüz Türkçe öğrenmedim'

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip şampiyon olan Fenerbahçe'de gözler tekrar transfere çevrildi. Bu bağlamda gündemin ilk sırasında Ademola Lookman yer alıyor.

FENERBAHÇE, LOOKMAN TRANSFERİNDE SONA GELDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Lookman transferini tamamlamak üzere. Çizme'de sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza ödeyeceği maaş ve bonservisten de bahsedildi.

40 MİLYON EURO BONSERVİS, YILLIK 9 MİLYON EURO MAAŞ

Buna göre Fenerbahçe'nin Lookman için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı. Atalanta'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya senelik yaklaşık 9 milyon Euro maaş ödeneceği vurgulandı.

ATALANTA CEO'SUNDAN LOOKMAN AÇIKLAMASI

Atalanta CEO'su Luca Percassi, Lookman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. DAZN'a konuşan Percassi'ye göre görüşmeler henüz tamamlanmadı.

Luca Percassi'ye, Lookman transferinde Fenerbahçe'yle yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği de şaka yollu soruldu. Atalanta CEO'su bu soruya gülerek "Henüz öğrenmedim" yanıtını verdi.

LOOKMAN'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon 16 maça çıkıp 1153 dakika süre alan Lookman, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.