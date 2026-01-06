Nijerya'dan Victor Osimhen - Ademola Lookman tartışması hakkında açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 18:04:00
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasından yaşanan tartışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma hakkında konuştu.

"SAHADA OLAN SAHADA KALIR"

Maç sonrası konuşan Chelle, olayın soyunma odasına yansıyıp yansımayacağı sorusuna temkinli yaklaştı. Malili Teknik Direktör, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri hakkında da değerlendirmede bulunan Chelle, Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında tercih yapmadı. Deneyimli çalıştırıcı, "İki takım da çok güçlü. Hangisi gelirse gelsin, büyük bir mücadele olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mozambik karşısında Osimhen'in iki gol attığı, Lookman'ın ise bir gol ve iki asistle öne çıktığı maçta, skor 3-0'ken yaşanan sözlü atışma dikkat çekmişti. Osimhen'in, pas alamadığı gerekçesiyle Lookman'a tepki gösterdiği anlar kameralara yansımıştı.

