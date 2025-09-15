Atalanta, Lookman için son kararını verdi!

Geçen yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı sıkça anılan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman hakkında, kulübü Atalanta'dan şok edici bir karar geldi.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, yıldız futbolcusuyla bağları kopma noktasına gelen İtalyan devi, yaşanan olayların ardından oyuncuyla ilgili "temiz bir sayfa açma" kararı aldı.

Atalanta, 27 yaşındaki hücumcuya adeta bir ultimatom verdi. Habere göre, Lookman eğer kulübü için savaşmaya hazır olduğunu söylerse, hemen takıma geri alınacak. Ancak eğer kendisini huzurlu hissetmediği ve %100'ünü veremeyeceğini düşündüğü için bireysel çalışmalara devam etmek isterse, kadroya alınmayacak ve bu durumda birçok maçta forma giyememe riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu durum, oyuncunun kariyerini ciddi şekilde etkileyebilir.

Bu olumsuz senaryoda, Atalanta'nın oyuncudan yeterince faydalanamayıp olası bir satışta ciddi bir maddi kayıp yaşayacağı belirtiliyor. Lookman ise hem ligde hem de Avrupa'da süre bulamayacağı için piyasa değerinin düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Geride kalan sezonda Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan ve 20 gol atıp 7 de asist yaparak önemli bir performans sergilemişti.