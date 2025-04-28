Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta ile Lecce 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta ile Lecce karşı karşıya geldi.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Atalanta'nın golünü 29. dakikada Jesper Karlsson penaltıdan kaydederken, Lecce'nin beraberlik sayısı 69. dakikada Mateo Retegui'nin penaltı golüyle geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Atalanta, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Lecce ise ligde üst üste 11. maçında da galibiyetle tanışamadı.
Atalanta puanını 65'e, Lecce ise 27'ye yükseltti.
Etiketler: #Atalanta #Lecce #İtalya Serie A
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