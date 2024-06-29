Wilfried Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara mesaj: 'Gelecek sezon daha iyi olacak'

Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:05

Güncelleme: 29.06.2024 - 12:05

Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, Twitch yayınında taraftarlarla ilginç diyaloglar yaşadı.

Sabah'ın aktardığına göre tecrübeli futbolcu, "Bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylüyorsunuz. Dürüst olmak zorundayım beyler; Galatasaray'ın sahibi değilseniz, bana ayrılmamı söylemeyin. Birileri 'Galatasaray'ı bırak' dedi diye Galatasaray'ı mı bırakacağım?" diye konuştu.

"GELECEK SEZON DAHA İYİ OLACAK"

Ayrıca Zaha, bir izleyicinin "Gelecek sezon ligi sallayacaksın, saçmalıklara aldırış etme" yorumuna ise "Gelecek sezonun daha iyi olacağını umuyorum. Dostum önceki sezon adamakıllı oynayamadım bile..." diye cevap verdi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.