Emmanuel Eboue: "Zaha'nın Galatasaray'a gitmesi büyük hata!"

Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:37

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:37

Galatasaray'ın eski futbolcularından Emmanuel Eboue, takımın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A GİTMESİ BÜYÜK HATA"

Afrique Sports'a konuşan Eboue, "Wilfried Zaha, Galatasaray'a gitmekle doğru bir karar vermedi. Ben Türkiye'de oynadım ve orası daha çok kariyerinin sonuna yaklaşmış oyunculara hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ KİMSE UMURSAMIYOR"

Türkiye Ligi'nin ilgi görmeyen bir lig olduğunu söyleyen Eboue, "Zaha, önünde daha uzun yıllar olmasına rağmen kendini çok az ilgi gören bir lige kilitledi. Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu ama kimse bundan bahsetmiyor." dedi.

"YENİ BİR KULÜP BULMALI"

Son olarak Zaha'nın İspanya Ligi'ne gitmesi gerektiğini söyleyen Eboue, "Eğer telefon numarası bende olsaydı, onu arayıp tavsiyelerde bulunurdum. Sezon sonuna doğru neredeyse hiç oynamadı. Kendini daha fazla geliştirebileceği bir kulüp bulması onun için iyi olur. Değişim istiyorsa İspanya'ya gitmeli. Orada oyun açık ve Zaha da bunu seviyor. Bu hedef ona iyi gelebilir." sözlerini sarf etti.