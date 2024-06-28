Galatasaray, Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisinin alındığını ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisinin alındığını ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada Ziyech'in 2.85 milyon euro maaş kazanacağı ifade edildi. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için yine 2.85 milyon euro ödeneceği açıklandı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu maçlarda 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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