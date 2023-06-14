Atalanta'dan Galatasaray'a öneri: Zapata!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 08:18

Güncelleme: 14.06.2023 - 08:18

Sezonun bitmesinin ardından santrfor rotasyonunda oyuncu kalmayan ve kampa kadar en az 1 forvet yetiştirmek isteyen Galatasaray'a Duvan Zapata önerildi.

Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi, Bafetimbi Gomis'in ayrılması, Nantes'ın da Mustafa Muhammed'in 6 milyon euro'luk opsiyonunu kullanma kararı alması sonrası Galatasaray'da forvet kalmadı. Icardi'nin Galatasaray'ı seçmesi halinde bile buraya 1 tane kendini ispat etmiş ve tecrübeli, 1 tane de genç forvet eklemek isteyen Galatasaray, Duvan Zapata önerisini dikkate aldı.

Galatasaray, Zapata'nın maddi koşullarını ve kulübün bonservis isteğini göz önünde bulunduracak.

Scoutların raporu, Okan Buruk'un izlemesi ve kararı sonrası Duvan Zapata ile ilgili hızlıca bir karar verilecek.

32 yaşındaki Zapata, Atalanta'da formasıyla bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi, toplamda 1393 dakika görev yaptı. Zapata, Atalanta'da toplamda çıktığı 189 maçta, 81 gol ve 43 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Zapata, Kolombiya Milli Takımı'nda 34 maçta, 4 gollük katkı yaptı.