Atalanta’yı yenip UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finale yükseldi: Bordo-Mavi zafer

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 07:36

Trabzonspor’da Salih, Onuralp, Ekrem, Ömer Faruk Duymaz ve Bican 5 penaltıyı da gole çevirdi. Maç içinde kritik kurtarışlar yapan kaleci Ahmet, seri atışlarda Atalantalı Cakolli’nin penaltısını köşeden çıkardı. Karadeniz ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Fırtına çeyrek finali de evinde oynayacak.

'OYUNCU YETİŞTİRMEYE DEVAM'

Bordo-Mavili taraftarlar maça akın edip tribünleri doldurdu. Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, “Sistem Avrupa’da çok daha düzenli, iklim ve ortam da düzenli. Burada ise günübirlik heyecanlar toplumumuzu mutlu kılıyor. Biz Trabzonspor olarak en önemli akademilerden birisine sahibiz. Değerli oyuncular yetiştirdik, yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.