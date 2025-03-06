Atalanta’yı yenip UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finale yükseldi: Bordo-Mavi zafer
Trabzonsporlu gençlerden Avrupa’da tarihi zafer... BordoMavililerin U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda konuk ettiği Atalanta’yı 90 dakikası golsüz biten maçta penaltılarla 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk kez bir takımımız bu organizasyonda çeyrek finale çıktı.
Trabzonspor’da Salih, Onuralp, Ekrem, Ömer Faruk Duymaz ve Bican 5 penaltıyı da gole çevirdi. Maç içinde kritik kurtarışlar yapan kaleci Ahmet, seri atışlarda Atalantalı Cakolli’nin penaltısını köşeden çıkardı. Karadeniz ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Fırtına çeyrek finali de evinde oynayacak.
'OYUNCU YETİŞTİRMEYE DEVAM'
Bordo-Mavili taraftarlar maça akın edip tribünleri doldurdu. Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, “Sistem Avrupa’da çok daha düzenli, iklim ve ortam da düzenli. Burada ise günübirlik heyecanlar toplumumuzu mutlu kılıyor. Biz Trabzonspor olarak en önemli akademilerden birisine sahibiz. Değerli oyuncular yetiştirdik, yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Spor Haberleri
- Atatürk’ün kızlarına bu kupa çok yakıştı
- UEFA Gençlik Ligi’nde çeyrek finale yükseldi
- Mourinho: Ağlamadık!
- Türk Telekom, çeyrek finalde!
- Fatih Terim krizi doğruladı!
- Ianis Hagi'den Türkiye'ye transfer yanıtı!
- THY EuroLeague'de yeni Finansal Fair Play kararları
- Türk derbisinde ilk maç Fenerbahçe'nin!
- Yunus Akgün'den veda paylaşımı!
- Diego Carlos bireysel çalışmalara başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği