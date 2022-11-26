'Atatürk Stadı' önerisinde yeni gelişme: Fenerbahçe'ye 'mevzuat' engeli
Fenerbahçe'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadı olması yönünde tartışmalar devam ederken Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğindeki ilgili madde sarı-lacivertli kulübe engel olabilir.
Fenerbahçe'de, Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin "Atatürk Stadı"na çevrilmesi önerisi, büyük heyecan yarattı ve camiadan destek buldu.
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertlilerin önünde bu konuda önemli bir mevzuat engeli bulunuyor. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği"nin 7. Maddesi'nde, "Ad verme ile ilgili yasaklar" bölümü bulunuyor.
Bölümde ise şu ifadeler yer alıyor:
1-) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.
2-) Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI VE SARAÇOĞLU
İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın varlığı, bu yönetmelik nedeniyle Fenerbahçe'nin elini, kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu mevzuatı aşmak için çalışma yapacak. Bunun dışında Fenerbahçe, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle de bir görüşme yaparak gerekli izni almaya çalışacak.
Stadın adının değişebilmesi için, genel kurul veya yönetim kurulu kararı da yeterli olmayacak. Yine mevcut yönetmeliğe göre, "Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan tesislere verilecek adlar ile Genel Müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında olup kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen, kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen gençlik ve spor tesislerinin adları Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile verilebilir ve değiştirilebilir" maddesi bulunuyor.
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