ATFF merkezinin açılışına katılan TFF yöneticisi Ural Aküzüm’den önemli açıklamalar

Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:07

Güncelleme: 27.01.2025 - 14:07

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun güçlenmesi için Avrupa’daki Türklerle entegrasyonun şart ve kaçınılmaz olduğunu ifade eden Aküzüm, Almanya’ya gelen Türklerin 65 yıllık tarihi olduğuna dikkat çekti. Aküzüm “Alman altyapısından yetişen futbolcuların sadece yüzde 10’u profesyonel seviyeye çıkıyor, ailelerimizin çocukları olan profesyonel futbolcuların Türkiye’ye dönmek değil Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde tutunmak hedefi olmalı. Tüm evlatlarımız bizimdir. Mustafa Doğan, Mesut Özil, Kerem Demirbay, Emre Can, İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı’nın formasını terletseler de Türk çocuklarıdır. Hepsiyle sonuna kadar gurur duyuyoruz. Bunlar artık gurbetçi değil Avrupalı Türkler olarak adlandırılmalıdır. Bugün Türkiye’de ortaokul, lise öğrencileri onların posterlerini duvarlarına asıyor. Türk Milli Takımı’nı tercih eden Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu gibi Avrupalı Türk futbolcular da ülkemize büyük başarılar tattırdılar. Allah bu evlatları yetiştiren anne babalardan Almanya’da bunların eğitimine katkı sağlayan hocalarından razı olsun” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKLER, BURADA ARTIK KULÜP SAHİBİ VE BAŞKANI OLMALI’

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının artık işveren statüsünde olduğunu ve iş insanı kimliğiyle Almanlara dahi istihdam sağladığının altını çizen Aküzüm, “Türkiye’den Almanya’ya göçüp, başarılı olmuş işadamları artık kulüp başkanı ve kulüp sahibi statüsünde olmalı ve Türk futboluna böyle hizmet etmeli” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DA YETİŞEN TÜRK FUTBOLCULAR İÇİN ÇİFT KİMLİK BÜYÜK AVANTAJ’

Avrupa’da yetişen Türk futbolcular için çift kimlik avantajının büyük bir imkan olduğunu belirten Aküzüm, 10 yıl içerisinde atılım yapılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“2035 yılında profesyonel liglere altyapılardan geçen Avrupalı Türk futbolcu oranını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmamız lazım. Artık Türkiye geri dönüş yeri değil. İkinci ve üçüncü liglere gelen oyuncular maalesef istediğimiz gibi tutunamıyor. Bu futbolcuların hepsi Almanya’da Belçika’da İsviçre’de Fransa’da kalacak ve buralarda savaşacaklar. Doğru olan kariyer yolculuğu budur.”

Ural Aküzüm, genç yeteneklerin keşfedilmesi için 13-14 yaş grubunda her yıl düzenli olarak bölgelerde seçmeler yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

ATFF GENEL BAŞKANI AYHAN YILDIZ: GENÇ YETENEKLERİN YOLUNU AÇMAYI, ONLARA YENİ İMKANLARI SUNMAYI AMAÇLIYORUZ

Türk futboluna hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden ATTF Genel Başkanı Ayhan Yıldız, “Bugün burada sadece bir binanın açılışını değil, Türk futboluna olan bağlılığımızı ve birlikteliğimizi bir kez daha gösteriyoruz. Türk futboluna hizmet etmek için çıktığımız bu yolda attığımız önemli bir adımı birlikte kutluyoruz. Federasyonumuz 2019’da bir avuç gönüllüyle başladı. Pandemi ve çeşitli zorluklarla karşılaşmamıza rağmen, bugün çok daha güçlü bir şekilde buradayız. ATFF’nin hukuk çerçevesinde hareket ettiğini ve Türk futboluna hizmet etmek için çalıştığını her fırsatta kanıtladık. Avrupa ve Türkiye arasında sporun birleştirici gücünü güçlendirmeyi ve genç yeteneklerin yolunu açmayı, onlara yeni imkanlar sunmayı amaçlıyoruz. Yeni yönetim binamız, bu hedefler doğrultusunda uluslararası iş birliğini daha da geliştirecek bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.